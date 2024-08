Aanslag bij synagoge Montpellier, agent gewond

Bij een synagoge in La Grande-Motte, niet ver van de Franse stad Montpellier, is brand gesticht. Op camerabeelden te zien is dat iemand twee auto's die op de parkeerplaats van de synagoge staan in brand steekt. In een daarvan zou een gasfles hebben gelegen die tot ontploffing kwam.

Door de brand vloog ook de voordeur van de Beth Yaacov-synagoge in brand. Een agent die kort na het aansteken van de brand ter plekke kwam, raakte lichtgewond. Hij zou omver zijn geblazen door de ontploffing. In het joodse gebedshuis zelf raakte voor zover bekend niemand gewond.

"Dit is een antisemitische aanslag", zegt premier Gabriel Attal. "Opnieuw zijn onze Joodse landgenoten het doelwit." Hij voegde eraan toe dat "we ons niet laten intimideren".

De Franse minister Darmanin van Binnenlandse Zaken zegt dat er een grootschalige zoekactie is gestart. Ook wordt de beveiliging opnieuw opgeschroefd bij alle synagoges in Frankrijk. Die beveiliging was afgelopen tijd al verhoogd door de hoogste terreurdreiging in het land.

De Franse justitie-afdeling die zich bezighoudt met terreurbestrijding heeft de zaak overgenomen.