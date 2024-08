Eerste schaatsrel een feit: Anema laat schaatssters niet meetrainen met achtervolgingsploeg

Het is eind augustus, maar het eerste relletje in de schaatswereld is al een feit. De vrouwen van Albert Heijn Zaanlander doen dit seizoen niet mee aan de centrale trainingen bij de nationale ploegenachtervolging.

Dat betekent dat onder meer Marijke Groenewoud en Melissa Wijfje zullen ontbreken op de centrale trainingen, die bondscoach Rintje Ritsma gebruikt om een ploeg te formeren voor de wereldbekerwedstrijden.

'Andere rijdsters niet klaar'

Coach Jillert Anema van Albert Heijn Zaanlander vindt dat die trainingen zijn schaatssters niet beter maken, maar juist slechter. "Mijn sporters zijn er volledig klaar voor", zegt hij tegen Schaatsen.nl. "Andere rijdsters niet..."

Daarmee doelt hij op teams die schaatsers naar eigen zeggen "consequent" terugtrekken en "hun taak niet serieus opnemen". Anema benadrukt dat er geen sprake is van een persoonlijk geschil met de bondscoach.

"Daardoor krijg je in zo'n training een enorm potentieverschil. Daar worden onze schaatssters minder van. Daar heb ik niks aan. Ik moet er juist op toezien dat mijn schaatssters zich verbeteren."

"Wij trainen wekelijks zelf op de ploegenachtervolging", zegt Anema, die erop wijst dat zijn schaatssters wel beschikbaar zullen blijven voor de wereldbekerwedstrijden. "Ik raad alle teams aan dat te doen."

Bondscoach Ritsma denkt niet dat de afwezigheid van Anema's vrouwenploeg voor problemen zal zorgen. Er zijn voldoende goede schaatssters om uit te kiezen, zegt hij. "Uit de groep van deelnemers aan een wereldbeker kan ik te allen tijde een ervaren drietal selecteren."