Sportief directeur Sven Smeets was vorig jaar de slechtste weerman van Zandvoort

Het zag er op papier best bevredigend uit in 2023: Alex Albon sleepte in de tumultueuze regenrace in Zandvoort kostbare WK-punten voor Williams binnen. De coureur kwam als achtste over de streep, maar Sven Smeets verliet het circuit met een stevige kater. "Er had zoveel meer in gezeten als ik iets beter het wolkendek in de gaten had gehouden."

Smeets (52) is sportief directeur van Williams. De Vlaming maakte naam als copiloot en teamleider in de rallysport. Hij werkte onder meer met negenvoudig kampioen Sébastien Loeb en stapte in 2021 over naar de Britse Formule 1-renstal.