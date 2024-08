'Vechtersmentaliteit' bracht NAC zege op Ajax, maar: 'Geen enkel duel zal makkelijk zijn'

Hoefkens heeft dat afgelopen zondag in levenden lijve kunnen ervaren, toen zijn ploeg in eigen huis verrassend met 2-1 won van Ajax. Aanvoerder Jan Van den Bergh kopte in blessuretijd de beslissende treffer binnen.

Een doelpunt in blessuretijd, een zege op karakter. Wat kan de trainer zich nog meer wensen? "Op tactisch gebied hetzelfde doen, maar beter aan de bal zijn", antwoordt Hoefkens realistisch. "We moeten meer kansen afdwingen. Dat is iets waar we absoluut mee aan de slag moeten."

Vechtersmentaliteit

Aanvoerder Van den Bergh beaamt dat. "Maar het is altijd leuk om terug te kunnen vallen op de vechtersmentaliteit die in deze groep zit. We zijn nog niet waar we willen zijn, het is een groeiproces. We zijn ook zeker niet de beste ploeg, zo realistisch zijn we. We weten dat het tijd gaat kosten."