Drie duels, drie rode kaarten, nul punten voor hekkensluiter Volendam: 'Kleuterklaswerk'

Tien minuten in de tweede helft tikte Jari Vlak namens ADO Den Haag de 2-0 binnen. Even later wist Veerman de spanning in de wedstrijd nog enigszins terug te krijgen.

"Maar dan die rode kaart." Veerman benadrukt het nog eens. "Dat is echt kleuterklaswerk." Basisdebutant Daniël Beukers zag vijf minuten na de aansluitingstreffer de tweede gele kaart voor zijn neus verschijnen: de club uit Volendam moest met tien man verder. En dat was al de derde keer dit seizoen.

"Niet slim", vindt Veerman, "Maar dan ga je daarna wel opportunistischer spelen." Na de rode kaart lieten de Volendammers beter spel zien en mocht de ploeg tot de laatste minuut hopen op een punt uit dit duel met ADO.