Hevige emoties na uitroepen Biden tot winnaar verkiezingen in diep verdeeld Amerika

In meerdere Amerikaanse steden zijn mensen de straat op gegaan om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te vieren. In onder meer New York, Atlanta, Philadelphia en Washington wordt de overwinning van Biden gevierd, meldt CNN. Automobilisten toeteren en er wordt gedanst. In de buurt van het Witte Huis in Washington D.C. heeft zich een menigte verzameld.

Nadat Amerikaanse media de overwinning van Biden hadden uitgeroepen, werd er vuurwerk afgestoken in Atlanta, Georgia. In die staat waren de verkiezingen ongemeen spannend. Er is daar nog altijd geen winnaar uitgeroepen.

In Louisville, Kentucky, kwamen Biden-aanhangers bijeen om te toosten met champagne. In Manhattan in New York zijn spontane straatfeesten uitgebroken. In de staat New York won Biden ruim van Trump (die afkomstig is uit New York City).

Feest in New York: