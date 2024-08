Dodelijke mesaanval Solingen: dader nog voortvluchtig, politie spreekt van aanslag

Een ooggetuige die op het Fronhof-plein was tijdens de aanval vertelt tegen het Solinger Tageblatt dat hij aan de zangeres op het podium zag dat er iets niet goed was. "En toen viel iemand op een meter naast mij opeens neer", zegt hij. Toen hij zich omdraaide zag hij meer mensen op de grond liggen in plassen bloed.

Een kwartier na het incident werd een concert van dj Topic op een ander plein in de stad, de Neumarkt, gestaakt. Duizenden bezoekers moesten ook dat plein verlaten. De dj schreef later op zijn Instagrampagina dat hem door beveiligingspersoneel was gevraagd om door te spelen na de aanval, om zo massale paniek te voorkomen. "Dat was ongelofelijk moeilijk", aldus Topic.

Er is een opvangcentrum in een café in de stad ingericht en een hulplijn voor mensen die misschien nog iemand missen. De feestelijkheden rond het stadsjubileum, die in totaal drie dagen zouden duren, zijn afgelast. Er zouden elke dag enkele tienduizenden mensen afkomen op de feestelijkheden.

Bij het feest was ook een delegatie uit Gouda, een zusterstad van Solingen. De burgemeester van Gouda, Pieter Verhoeve, en twee wethouders waren erbij. Verhoeve schrijft op X dat de Goudse delegatie "veilig in het hotel" is ondergebracht. Hij spreekt van een feestelijke avond "met een gruwelijk einde".

Waarschuwing voor speculaties

Tim Kurzbach, de burgemeester van Solingen, schrijft in een persverklaring dat hij "in shock" is. "We wilden samen ons stadsjubileum vieren, en nu moeten we rouwen om doden en gewonden." Ook de minister-president van Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst, zegt tegen de WDR diep geschokt te zijn en verenigd in verdriet. "Een daad van het meest brute en zinloze geweld die ons land in het hart heeft getroffen."

De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat, Herbert Reul, waarschuwt voor speculaties over de dader. "Uit het niets steekt iemand willekeurig mensen neer. Je kunt niets zeggen over de persoon of het motief", aldus Reul.