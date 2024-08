Dader Solingen nog altijd spoorloos: 'Mesaanval ging razendsnel'

Een andere getuige beschrijft hoe mensen plotseling in paniek begonnen te rennen. 'Ik dacht dat er mensen aan het vechten waren", zegt hij. Toen hij toesnelde om te helpen, waren eerstehulpverleners al bezig met de verzorging van de slachtoffers. "Toen lagen daar dode mensen."

Een kwartier na het incident werd een concert van dj Topic op een ander plein in de stad, de Neumarkt, gestaakt. Duizenden bezoekers moesten ook dat plein verlaten. De dj schreef later op zijn Instagrampagina dat hem door beveiligingspersoneel was gevraagd om door te spelen na de aanval, om zo massale paniek te voorkomen. "Dat was ongelofelijk moeilijk", aldus Topic.

De feestelijkheden rond het stadsjubileum, die in totaal drie dagen zouden duren, zijn afgelast. Er zouden elke dag enkele tienduizenden mensen op afkomen.

Bij het feest waren ook twee wethouders en de burgemeester van Gouda, een zusterstad van Solingen. Burgemeester Pieter Verhoeve liet gisteravond op X weten de Goudse delegatie "veilig in het hotel" was ondergebracht. De sfeer na de aanslag was surrealistisch, vertelt Verhoeve vandaag. "Voordat iemand op het podium vertelde wat er gebeurd was, speelde de muzikant een tijdje chill down-muziek. Iedereen bleef heel rustig, maar tegelijk waren er agenten op straat en politiehelikopters in de lucht."

Inmiddels worden er herdenkingsbijeenkomsten gepland voor vanavond en morgen. "Samen met twee wethouders zouden we het weekend blijven. De wethouders gaan naar huis, maar ik blijf waarschijnlijk wel. Je steunt elkaar in goede én in slechte tijden", aldus de burgemeester.

Waarschuwing voor speculaties

Tim Kurzbach, de burgemeester van Solingen, schrijft in een persverklaring dat hij "in shock" is. "We wilden samen ons stadsjubileum vieren, en nu moeten we rouwen om doden en gewonden." Ook de minister-president van Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst, zegt tegen de WDR diep geschokt te zijn en verenigd in verdriet. "Een daad van het meest brute en zinloze geweld die ons land in het hart heeft getroffen."

Bondskanzelier Scholz noemt de aanslag op X "een verschrikkelijke gebeurtenis die me erg verontrust".