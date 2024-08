Tekort aan burgemeesters, maar het klasje met zijinstromers zit vol

Een grote meerderheid van de zittende burgemeesters, 70 procent, is eerst wethouder geweest. Het is een ideale 'opleiding' voor het burgemeesterschap, omdat al ervaring wordt opgedaan in de gemeentepolitiek.

Burgemeestersklasje

Iris Meerts had die ervaring niet. Ze werkte voor de Europese Commissie, was kort Statenlid in Zuid-Holland en schreef toespraken voor Bram Peper, oud-burgemeester van Rotterdam. Pas toen ze in een 'burgemeestersklasje voor geïnteresseerden' terechtkwam, leerde ze meer over het vak.

"Met bepaalde zaken was ik al bekend, maar andere dingen vielen tegen: hoe zit je goed een gemeenteraad voor en wat zijn de regels daar? Dat is best inspannend om te leren", zegt ze.