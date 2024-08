Plagiaat met ChatGPT? Studenten vallen maar moeilijk door de mand

Er moeten landelijke richtlijnen komen over de inzet van Artificiële Intelligentie (AI) bij toetsen en ingeleverde stukken in het hoger onderwijs. Daarvoor pleit de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) in Nieuwsuur. Of studenten dit hulpmiddel mogen gebruiken, daarover verschillen hogescholen en universiteiten van mening: de ene onderwijsinstelling moedigt het gebruik aan, de ander verbiedt het.

Het bekendste hulpmiddel voor studenten is ChatGPT. Een robot die je om informatie kunt vragen en die zich baseert op bronnen van over het hele internet. Binnen enkele seconden schrijft ChatGPT een werkstuk op academisch niveau. Hij kan ook vertalen en corrigeren. Maar wanneer docenten vermoeden dat een tekst is geschreven door een chatbot, blijkt het in de praktijk nog een hele kluif om dat te bewijzen.

In de oude vorm van plagiaat konden passages één-op-één op worden herleid, maar de plagiaatscanners die sommige docenten gebruiken op het gebruik van AI, zijn nog lang niet waterdicht.

Bronnen die niet bestaan

"Ik voel me soms echt een controleur", zegt Universitair docent Marelle Attinger, onderwijsdirecteur van de faculteit rechten van de Open Universiteit. "Als ik een bepaalde structuur herken van chatGPT en dan naar de voetnoten kijk, zie ik verschillende bronnen." Als Attinger die bronnen nazoekt, blijken ze vaak helemaal niet te bestaan. "Inhoudelijk is het dan ook slecht, gewoon één op één overgenomen van ChatGPT. De student haalt de lat niet van wat er wordt verwacht."

Terwijl scholen wel verwachten dat docenten alert zijn op plagiaat en fraude, ontbreekt het nog aan landelijk beleid over de inzet van AI in het onderwijs. Iedere onderwijsinstelling vindt zelf het wiel uit. Dat leidt tot versnippering over waar studenten AI wel of niet mogen gebruiken.

Deze kunstmatige intelligentietool helpt deze twee studenten van de TU Delft een handje: