Agent bekent schuld in zaak fatale mishandeling van zwarte man in Memphis

Een tweede Amerikaanse politieagent heeft schuld bekend in de zaak die draait om de dood van Tyre Nichols, een zwarte man die begin vorig jaar in Memphis door vijf zwarte agenten fataal werd mishandeld.

Emmitt Martin heeft in de federale zaak tegen hem en zijn vier oud-collega's nu schuld bekend aan het ontnemen van Nichols' burgerrechten en aan getuigenmanipulatie.

Belastende verklaringen

Ook gaat hij volledig meewerken aan het onderzoek, wat er volgens persbureau AP op kan duiden dat hij mogelijk belastende verklaringen gaat afleggen over zijn drie ex-collega's die nog geen schuld hebben bekend. De vijf betrokken agenten werden na de dood van Nichols ontslagen.

"Gedreven door woede gebruikte Emmitt Martin op 7 januari 2023 buitensporig geweld tegen Tyre Nichols", schreef zijn advocaat in een mail over de schuldbekentenis van Martin. "Gedreven door angst probeerde hij het te verdoezelen. Vandaag aanvaardde hij in een openbare terechtzitting de verantwoordelijkheid voor wat hij deed."

De moeder van Nichols knikte en glimlachte in de rechtszaal toen de rechter de bekentenis van Martin accepteerde.

In ruil voor zijn schuldbekentenis stellen de federale aanklagers nu een maximale celstraf van veertig jaar voor in het geval van Martin. Er hing hem een levenslange celstraf boven het hoofd. In november had een andere agent, Desmond Mills, al schuld bekend. Hij gaat dankzij zijn bekentenis voor maximaal vijftien jaar de gevangenis in.

Gezicht van beweging tegen politiegeweld en racisme

De dood van Nichols leidde tot veel beroering in de VS. Bij zijn uitspraak sprak onder anderen vicepresident Kamala Harris, nu de Democratische presidentskandidaat. De agenten claimden dat ze de 29-jarige Nichols hadden aangehouden wegens roekeloos rijgedrag, maar voor dat roekeloze rijden werd nooit bewijs gevonden.

Nichols werd vervolgens zwaar mishandeld door de agenten. Op bodycambeelden was te zien hoe Nichols minutenlang werd geslagen, geschopt, pepperspray in zijn ogen kreeg en met een wapenstok werd geslagen. Volgens een advocaat van de familie werd hij door de agenten als "een menselijke piñata behandeld".

Hij overleed drie dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Na zijn dood werd Nichols in één adem genoemd met onder anderen Breonna Taylor, George Floyd en Eric Garner, die ook door politiegeweld om het leven kwamen. Nichols werd zo een van de gezichten van de Amerikaanse beweging tegen politiegeweld en racisme.