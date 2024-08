Touringcar crasht tegen huis in Beek en Donk, een dode

In het Brabantse Beek en Donk is een touringcar tegen een huis gebotst. Daarbij is de chauffeur van de touringcar overleden, meldt de brandweer op X. Twee andere inzittenden raakten lichtgewond, aldus de politie. De inzittenden konden op eigen kracht uit de bus komen.

De bus was kort voor het ongeluk van de weg geraakt. Het is niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Een woordvoerder van de politie zegt dat het te vroeg is om iets te kunnen zeggen over de toedracht.

Op foto's is te zien dat de bus ook auto's heeft geraakt, voordat het voertuig tegen de muur van het huis tot stilstand kwam.

De politie schrijft op X dat specialisten van de afdeling Verkeersongevallenanalyse zijn ingeschakeld om het ongeluk te onderzoeken.