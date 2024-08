Ontruimingen door branden in Leeuwarden en Harlingen

In Leeuwarden en Harlingen zijn vanwege uitslaande branden afgelopen nacht meerdere woningen ontruimd. In Leeuwarden werd een flat aan de Hooidollen ontruimd, nadat er brand was uitgebroken op de vierde verdieping.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Fryslân zei tegen persbureau ANP dat er drie personen zijn behandeld door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. "Zoals het nu lijkt, is de brand aan de buitenkant ontstaan. Hoe het precies is gegaan, bekijken we nader", liet de woordvoerder verder weten.

Rond 01.30 uur was de brand onder controle, meldde de veiligheidsregio. Bewoners van de flat werden opgevangen in een nabijgelegen wijkcentrum.

Zo'n beetje tegelijk met de brand in Leeuwarden brak er ook een brand uit in een appartementencomplex in Harlingen. Daarbij ging het volgens de veiligheidsregio om een brand die in de keuken was ontstaan, en zich daarna snel verspreidde door het gebouw. Om die reden werd het gehele appartementencomplex ontruimd. Rond 01.50 uur was de brand geblust.