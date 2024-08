Met het formaliseren van 'deugdwet' perken de Taliban vrouwenrechten verder in

De Taliban in Afghanistan hebben deze week formeel een zogenoemde deugdwet ingevoerd waarin staat dat vrouwen niet in het openbaar mogen zingen. Ook mogen zij niet in het openbaar teksten voordragen omdat hun stem als "te intiem" wordt beschouwd voor het openbare leven. Verder moeten ze zichzelf bedekken als ze in de buurt zijn van onbekende mannen.

Het is een nieuwe stap in de inperking van vrouwenrechten in het land. Het ministerie van Deugd had veel van deze regels al ingevoerd, maar ze zijn nu op schrift gesteld door het ministerie van Justitie. Volgens een woordvoerder is het ministerie "verplicht om het goede te bevorderen en het kwade te verbieden in overeenstemming met de islamitische sharia".

'Goddelijke straffen'

Sinds de Taliban in 2021 opnieuw de macht in het land grepen zijn vrouwenrechten in rap tempo ingeperkt. Bij de machtsovername beloofden de Taliban dat ze zich gematigder zouden opstellen dan toen ze aan de macht waren in de jaren 90, maar daar is in de praktijk weinig van terechtgekomen.

Zo mogen vrouwen na de basisschool geen onderwijs meer volgen, mogen ze niet meer het openbaar vervoer in of een auto besturen zonder echtgenoot of mannelijk familielid in hun bijzijn en moesten schoonheidssalons hun deuren sluiten. Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe vrouwenrechten onder verwijzing naar de sharia (islamitische wet) steeds meer worden ingeperkt.

De 23-jarige Mashal vertelde in mei aan de NOS hoe de regels haar vrijheid beperken: