Drie doden en vijf zwaargewonden bij mesaanval in Duitse stad Solingen

Tim Kurzbach, de burgemeester van Solingen, schrijft in een persverklaring dat hij "in shock" is. "We wilden samen ons stadsjubileum vieren, en nu moeten we rouwen om doden en gewonden. Het breekt mijn hart dat er een aanval op onze stad heeft plaatsgevonden", aldus Kurzbach, die zegt te bidden "voor iedereen die nog steeds voor zijn leven vecht".

Er is inmiddels een streep gezet door alle feestelijkheden voor het stadsjubileum, dat tot en met zondag zou worden gevierd. De burgemeester van Gouda, Pieter Verhoeve, was gisteravond samen met twee wethouders ook aanwezig op het jubileumfeest in Solingen. Hij schrijft op X dat de Goudse delegatie "veilig in het hotel" is ondergebracht. Gouda is een zusterstad van Solingen.

'Viel opeens iemand naast mij neer'

De autoriteiten vragen inwoners om het stadscentrum te vermijden. Het incident vond plaats op het Fronhof-plein, waar op dat moment een band optrad. Een ooggetuige zegt tegen het Solinger Tageblatt dat hij rond 21.45 uur aan het gezicht van de zangeres zag dat er iets niet goed was.

"En toen viel iemand op een meter naast mij opeens neer", zei Lars Breitzke tegen de lokale krant. Eerst dacht hij aan een dronken persoon, maar toen hij zich omdraaide zag hij meer mensen op de grond liggen in plassen bloed.

Kort na 22.00 uur werd een concert van de beroemde Duitse dj Topic op een ander plein in de stad, de Neumarkt, gestopt vanwege het incident. De duizenden bezoekers werden vervolgens verzocht om het plein rustig te verlaten.

Solingen ligt in het zuiden van het Ruhrgebied, nabij Düsseldorf en op zo'n honderd kilometer ten oosten van Roermond.

Begin juni werd Duitsland ook al opgeschrikt door een mesaanval. Toen stak een man om zich heen bij een anti-islambijeenkomst in het centrum van Mannheim. Bij die aanslag kwam een agent om het leven, die werd neergestoken toen hij de aanvaller probeerde tegen te houden. Later werd duidelijk dat de mesaanvaller radicaal-islamitische motieven had.