Eerste testprikken met 'baanbrekend' longkankervaccin zijn gezet

Artsen zijn positief gestemd over de testfase en met name over hoe makkelijk een vaccin is ten opzichte van andere kankerbehandelingen. Siow Ming Lee is oncoloog bij het UCLH in Londen en leidt in het Verenigd Koninkrijk het onderzoek. "Deze technologie is de volgende grote fase in de ontwikkeling van kankerbehandeling", zei hij tegen The Guardian.

Lee zette het vaccin bij een 67-jarige man met longkanker. Zijn behandeling duurt ongeveer een jaar. De eerste zes weken krijgt hij wekelijks een prik, daarna elke drie weken.

Omdat het nog om de testfase gaat, is het onduidelijk wanneer de volgende fase aanbreekt. Het testen en het vervolgens ook echt op de markt brengen van nieuwe vaccins kan vaak jaren duren.