Landskampioen Leverkusen begint competitie met zege dankzij goal diep in blessuretijd

Bayer Leverkusen werd vorig seizoen kampioen van Duitsland zonder ook maar één competitieduel te verliezen en had dus ook weinig reden de selectie te renoveren. De club had een rustige transferzomer waarin vrijwel iedereen, inclusief succestrainer Xabi Alonso, binnenboord bleef.

Ten opzichte van vorig seizoen stond er slechts één nieuwe speler in de basis bij Leverkusen: Jonas Hoffmann, die toevalligerwijs overkwam van Mönchengladbach, de tegenstander in speelronde 1. Verder koos Alonso voor de bekende namen in zijn startopstelling, wat betekende dat ook Oranje-international Jeremie Frimpong aan de aftrap stond.

Bij Mönchengladbach was een basisplaats ingeruimd voor verdediger Ko Itakura, die naar verluidt in de belangstelling staat van PSV. Hij speelde een prima wedstrijd en was belangrijk in aanloop naar de eerste goal van zijn ploeg door een kopduel te winnen.

Frimpong direct belangrijk

Frimpong begon het seizoen sterk en stond aan de basis van beide goals van zijn ploeg. Met name de eerste was een parel: een afgeslagen voorzet van Frimpong kwam terecht voor de voeten van Xhaka, die vanaf 25 meter verwoestend uithaalde. Kiezelhard verdween het schot in de bovenhoek.

De 2-0 was een stuk minder spectaculair, maar begon wederom met een actie van Frimpong langs de rechterkant. Zijn voorzet kwam in twee instanties terecht bij Wirtz, die niet nadacht en binnenschoot met zijn linkerbeen.