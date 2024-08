Onafhankelijke kandidaat Robert F. Kennedy junior spreekt steun uit aan Trump

Verenigde Staten-correspondent Ryan Hermelijn:

"Nu RFK jr. zijn campagne opschort en deels uit de race stapt komt er weer een verrassende wending in dit dynamische verkiezingsjaar. De onafhankelijke kandidaat maakte geen schijn van kans om te winnen, maar kon als "spoiler-kandidaat" een grote invloed hebben op de stembusuitslag door stemmen af te snoepen van de kandidaten van de twee grote partijen.

Harris en Trump gaan nek-aan-nek in peilingen in sommige cruciale swing states. Met het plan om zijn naam te verwijderen van het stembiljet in sommige van die staten, bewijst hij vooral Trump een dienst. Omdat die volgens de laatste peilingen het meeste last heeft van Kennedy.

De oud-Democraat wil op het stembiljet blijven in veelal Democratische staten om het Harris nog moeilijk te maken. RFK jr. had zijn steun aangeboden aan beide partijen in ruil voor een belangrijke politieke functie, maar de Democraten gingen daar niet op in. Trump zag daar wel de meerwaarde van in en zal RFK jr. naar alle waarschijnlijkheid belonen voor zijn steun als hij wint."