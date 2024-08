Vergrijzend Drenthe wil weten hoe het jongeren kan verleiden terug te keren

De onderzoekers zijn zich ervan bewust dat het probleem niet typisch Drents of Nederlands is. Ook elders kampen regio's met wegtrekkende jongeren. Haartsen en Reitsma zijn in ieder geval van plan om in het kader van het onderzoek in het oosten van Duitsland te gaan kijken.

Na de val van de Muur in 1989 trokken vooral veel jongeren uit de voormalige DDR naar het westen. Inmiddels keren ze weer terug. Leipzig in het oosten van het land was de afgelopen jaren zelfs een aantal malen de snelst groeiende stad van Duitsland.

Borrels in de stad

"In de omgeving van Ringkobing in Denemarken is een organisatie opgericht om contact te houden met met jongeren die weg zijn getrokken", weet Reitsma, "Die organisatie houdt soms reünies of borrels in Kopenhagen. De ene keer formeel en de andere keer informeel. Onze vraag is: werkt dat? Komen er zo jongeren terug?"

Het onderzoek gaat vier jaar duren. Eén zekerheid is er nu al: volgens Haartsen heeft het weinig nut om jongeren er vóór hun vertrek uit de provincie op te wijzen dat ze in de toekomst terug zouden moeten keren.

"Voor veel vertrekkers geldt dat ze een jaar of 18 zijn wanneer ze hun spullen pakken en naar de stad verhuizen. Op dat moment denk je nog helemaal niet na over hoe de arbeidsmarkt eruit ziet in je eigen regio. Je bent alleen maar bezig met weggaan."