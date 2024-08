Oekraïense aanvallen op Koersk-regio laten Russen niet onberoerd

Door de Oekraïense inval in de Russische provincie Koersk hebben honderdduizenden Russen voor het eerst de gevolgen van de jarenlange oorlog tegen Oekraïne aan den lijve ondervonden. Volgens de Russische autoriteiten zijn inmiddels meer dan 130.000 inwoners uit het grensgebied met Oekraïne geëvacueerd naar veiligere oorden. Er lijkt voor hen vooralsnog geen perspectief op een snelle terugkeer terug naar huis.

Ongeveer 20.000 inwoners van de provincie Koersk zijn ondergebracht in de Russische hoofdstad Moskou. De meesten bivakkeren dichter bij huis: in de regionale hoofdstad Koersk en aangrenzende regio's, in schoolgebouwen, sportzalen, tenten, treinwagons, bij vrienden of familie, of in inderhaast gehuurde flats, dat laatste vaak tegen exorbitante prijzen.

Veel mensen zijn na de Oekraïense aanval op eigen houtje gevlucht uit hun huizen, vaak halsoverkop, op slippers of kousenvoeten, soms zelfs zonder paspoort. Sommigen klagen dat de plaatselijke autoriteiten op dat moment al in geen velden of wegen te bekennen waren en voelen zich in de steek gelaten. Veel huisdieren werden noodgedwongen aan hun lot overgelaten.

Onvoorbereid

Een rode draad in de verhalen die tot dusverre zijn opgetekend is dat vrijwel niemand hierop was voorbereid en rekening had gehouden met een mogelijk overhaast vertrek. Zelfs voor de Russen die vlakbij de Oekraïense grens woonden leek het oorlogsgeweld - en de gevolgen daarvan voor miljoenen Oekraïense burgers - ver weg en niet iets waar ze zich zorgen over maakten.