Afluistergevoelige smartphones verbannen uit ministerraad: 'Had veel eerder gemoeten'

Wapenen

Het gevaar is volgens Bryan niet alleen wát er uit de ministerraad komt, maar vooral in welke context. "Het risico is dat als er flarden uit gesprekken naar buiten komen, dan kunnen die expres in een verkeerde context worden geplaatst. Dan wordt er door de vijand heel gericht gekeken: hoe kunnen we schade aanrichten. Dat gebeurt al in onze samenleving, we worden uit elkaar gespeeld."

Ze noemt die symboolwerking heel belangrijk en gevaarlijk. "We worden bestuurd door een generatie die hier niet zo in thuis is", zegt Bryan. "Het is nu echt belangrijk dat mensen gaan zien - en zeker bestuurders - dat het niet zo zeer gaat om wat je feitelijk bespreekt, maar hoe het uit context gehaald kan worden. Daar moet je je tegen wapenen. Tegen misbruik van gegevens die met name is gericht op polarisatie "

In eerdere kabinetten waren er ministers die het niet zo nauw namen met de cybersecurity. Zo werden er door oud-minister Henk Kamp vertrouwelijke mails verstuurd naar en van zijn Gmail-account. Ook verzetten ministers zich een aantal jaar geleden nog tegen veiligheidsmaatregelen op telefoons, vooral omdat ze dat lastig vonden. Dat was in strijd met de verplichte richtlijnen waar overheidsdiensten zich aan moeten houden.

Telefoons zijn per definitie onveilig, zegt de woordvoerder van de AIVD tegen Nieuwsuur. "Gsm's zijn sinds jaar en dag bij de AIVD verboden. Wij geven aan de lopende band cyberachtige tips en wijzen voortdurend op de risico's. Maar uiteindelijk is het een eigen verantwoordelijkheid en is het geen bindend advies."