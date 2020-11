Invaller Messi leidt Barcelona naar toch nog ruime zege op Real Betis

Lionel Messi (rechts) en Antoine Griezmann vieren de 3-1. - ANP

Lionel Messi heeft zich zaterdagmiddag voor FC Barcelona weer eens laten gelden. De 33-jarige Argentijn begon in het duel met Real Betis op de bank, viel na de rust in bij een 1-1 stand en leidde zijn ploeg met onder meer twee treffers naar de 5-2 zege. De overige Catalaanse doelpunten treffers kwamen op naam van Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann en Pedri. Niet eerder ontbrak Messi, zesvoudig winnaar van de Ballon d'Or, dit seizoen in de basiself van Barcelona. In september 2019 begon hij voor het laatst op de bank. Trainer Ronald Koeman verklaarde na de wedstrijd dat Messi niet fit genoeg was om te starten en er geen enkele twijfel bestaat over de motivatie van de Argentijn.

"Hij had wat ongemak na de wedstrijd tegen Dinamo Kiev (afgelopen woensdag in de Champions League, red.) en daarom hadden we samen besloten dat hij op de bank zou plaatsnemen", aldus Koeman. Vorige week benadrukte de trainer ook nog eens dat zijn relatie met de sterspeler, die deze zomer het liefst wilde vertrekken, nooit gecompliceerd is geweest. Minuut stilte Voor de aftrap van de wedstrijd werd er eerst een minuut stilte gehouden voor de afgelopen week overleden Tonny Bruins Slot, die als assistent van Johan Cruijff tussen 1989 en 1996 vier keer kampioen werd met Barcelona en later de rechterhand was van Koeman, nu op de bank bij Barça.

In de eerste helft grossierde Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis, in kansen maar wist alleen Dembélé te scoren. Spits Griezmann miste drie enorme kansen (hij schoot net naast) en faalde na een half uur ook nog eens vanaf de stip. De voorsprong bleef zodoende miniem en op slag van rust maakte Antonio Sanabria namens Betis ook nog eens de 1-1. Kort na de pauze maakte Messi, die inviel voor de - zo bleek later - zwaar geblesseerd geraakte Ansu Fati, het verschil. Hij stelde Griezmann na een fraai overstapje in staat te scoren, en trof daarna zelf nog twee keer doel. Dat deed hij allereerst vanaf de strafschopstip, nadat Aissa Mandi hands had gemaakt op de doellijn, en tien minuten voor tijd schoot de Argentijn ook nog eens van dichtbij hard binnen op het randje van buitenspel. In de slotfase gleed Pedri met zijn eerste doelpunt voor Barcelona ook nog eens de 5-2 binnen. Weer eens winst Het is pas de derde overwinning in zeven duels voor de ploeg van Koeman. "We hadden de drie punten echt nodig na onze recente resultaten", zei Koeman na afloop. Voor de wedstrijd tegen Betis had Barça in vier duels puntenverlies geleden (twee keer verlies, twee keer gelijkspel). Op de ranglijst staat de ploeg nu achtste.