Directeur Buchenwald waarschuwt voor 'nazi-verheerlijkende' stemmentrekker AfD

Bij honderdduizenden 65-plussers in Thüringen viel deze week een brief op de mat over de deelstaatverkiezingen op 1 september:

"Voor ons land staat deze dagen veel op het spel. Met de AfD hebben we een partij die het lijden onder het nazisme in concentratiekamp Buchenwald uit de herinnering wil wissen. (...) 'Nie wieder' is nu belangrijker dan ooit. Ga stemmen en kies voor een democratische partij."

De afzender is de directeur van herdenkingsmonument Buchenwald, Jens-Christian Wagner. Hij maakt zich grote zorgen over het succes van radicaal- en extreemrechts in Duitsland. In de Oost-Duitse deelstaat Thüringen, waar Buchenwald ligt, gaat de AfD in peilingen aan kop met 30 procent. De veiligheidsdienst heeft de Thüringse AfD als rechts-extremistisch bestempeld.

De directeur van het voormalige concentratiekamp zegt dat het relativeren van het nazisme tot de "ideologische kern" van de partij hoort. Hij wijst op uitspraken waarin het Holocaustmonument in Berlijn een "schande" wordt genoemd en de Amerikaanse bevrijders "even amoreel" als de SS. "Daarmee bagatelliseer je de Holocaust en draai je de schuldvraag om."