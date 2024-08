Schade door harde wind in Delft

Op het strand van Camperduin zijn de betonplaten in beweging gekomen, die de gemeente heeft neergelegd zodat mensen niet door het rulle zand hoeven te lopen. "Deze platen wegen anderhalve ton per stuk en glijden door het hoge water gewoon naar beneden", aldus een medewerker van het strandpaviljoen bij NH.

De medewerker ziet behoorlijk wat mensen op het strand. "Dat snap ik wel, het is natuurlijk leuk om met zulke wind over het strand heen te lopen." Toch waarschuwt hij: "Er kunnen zomaar eens losliggende planken, trampolines of strandstoelen door de lucht vliegen. Niet iedereen is voorbereid op de harde wind, dat wordt nog wel eens onderschat."