Van Aert sprint met overmacht naar ritzege Vuelta, Roglic pakt zes seconden terug

Een dag vooruit rijden had de Bask van Euskaltel-Euskadi al eerder deze Vuelta gedaan. Ook in de derde etappe zat hij in de kopgroep. Toen hield Isasi, die zijn debuut in een grote ronde beleeft, het 170 kilometer vol.

Dit keer bedroeg de maximale voorsprong van Isasa 8,5 minuut in de etappe. Visma-Lease a Bike en Alpecin-Deceuninck, die met respectievelijk sprinters Wout van Aert en Kaden Groves in de gelederen, voerden het peloton aan in de heel ontspannen jacht op de eenzame koploper.

Roglic valt aan

Met nog dertig kilometer te gaan, vlak voor de Alto del 14%, werd Isasi ingerekend en was zijn solo-avontuur voorbij. Edoardo Affini van Visma-Lease a Bike trok het peloton de klim op en werd even later afgelost door de mannen van Red Bull-BORA-hansgrohe, de ploeg van Roglic.