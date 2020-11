Superieur Twente voorkomt succesvolle comeback ADO

FC Twente heeft zijn vijfde zege van het seizoen geboekt. De ploeg van coach Ron Jans won met 4-2 bij ADO Den Haag, dat daarmee al zijn zesde nederlaag leed.

Het verlies komt na een rumoerige week voor ADO, waar hoofdtrainer Alekasandar Rankovic zijn assistenten Michele Santoni en Rick Hoogendorp zag opstappen. Het spel van de Haagse ploeg was er vooralsnog niet beter van geworden.

ADO had namelijk niets in te brengen tegen het beweeglijke Twente. De bezoekers waren superieur, maar het duurde wel even voordat de ploeg het net vond.

Veel kansen

Queensy Menig (paal), Danilo, Tyronne Ebuehi en Jesse Bosch hadden al kansen gemist toen Menig vlak voor rust de bal in de verre hoek schoof.

Na een uur profiteerde Danilo van een fout van Milan van Ewijk, waarna opnieuw Danilo, Bosch, Ebuehi en Václav Cerný verzuimden de score verder op te voeren.

Sterker, totaal onverwacht viel aan de andere kant een treffer: Bilal Ould-Chikh knalde op de lat, waarna Julio Pleguezuelo in eigen doel schoot.

Twente was daardoor van slag en Samy Bourard maakte er zelfs 2-2 van, maar in de slotfase stelden Danilo en invaller Thijs van Leeuwen alsnog orde op zaken.

Topscorer

Danilo staat nu na acht wedstrijden op acht treffers en voert daarmee de topscorerslijst van de eredivisie aan. Twente is naar een voorlopige derde plek gestegen. Daar moet dan wel bij worden aangetekend dat de topploegen zondag pas in actie komen.