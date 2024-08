Vijfde tijd voor Verstappen in zonnige tweede training Zandvoort, Russell de snelste

Maar ook in die betere weersomstandigheden schoten er tijdens de tweede vrije training coureurs van de baan af. Nico Hülkenberg bijvoorbeeld, die achterwaarts het grind in vloog bij het Scheivlak (een van de moeilijkste bochten van het circuit) en een rode vlag veroorzaakte.

Niet alleen Hülkenberg had het moeilijk in het Scheivlak of in de Tarzanbocht. Ook tijdens de tweede training waaide het namelijk stevig. Bij het aansnijden van de bocht, kreeg de zijwind vat op de achtervleugels van de auto's, die daardoor soms volledig uit balans raakten.

Data verzamelen

Verstappen was in de eerste training niet heel veel op de baan, maar compenseerde dat in de tweede sessie. Coureurs maken in de trainingen veel kilometers om data te verzamelen, die ze keihard nodig hebben als het er tijdens de kwalificatie en de race écht om gaat.

De snelste tijd die George Russell al vroeg in de sessie neerzette, werd niet meer verbeterd. Maar de verschillen met Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Norris en Verstappen waren minimaal.