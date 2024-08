Teamchefs politie Rotterdam centrum leggen functie neer

Bij de politie leggen de twee teamchefs van het basisteam Rotterdam-Centrum hun functie neer. Ze doen dat na de onthullingen over het 'sociaal onveilige werkklimaat' in NRC deze week.

"Met alle rumoer dat de afgelopen week is ontstaan, kunnen wij niet bijdragen aan een constructieve verandering", is de verklaring van de chefs. Het besluit om hun werkzaamheden neer te leggen, namen ze zelf, zeggen ze. De twee stoppen per 1 september.

NRC schreef begin deze week over de uitkomsten van een intern onderzoek naar de werkcultuur. Die uitkomsten werden in juni al binnen de politie bekend.

Er kwamen vooral klachten over seksisme en racisme naar boven. Ook waren er meldingen van seksueel overschrijdend gedrag, pestgedrag, drankgebruik en buitensporig gewelddadig handelen op straat. De Rotterdamse politiechef Westerbeke zei dat hij geschokt was door de uitkomsten.

'Niet gelukt'

De eenheidsleiding vindt het vertrek van de twee een goede stap, maar betreurt "dat het niet gelukt is om samen een veiliger werkklimaat te creëren."

Er waren al langere tijd klachten over het team in Rotterdam-Centrum, waar zo'n 230 agenten werken.

Westerbeke, die al meerdere malen excuses moest maken voor racistische incidenten bij de Rotterdamse politie, zei dinsdag dat alle conclusies en aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen. Er wordt onder meer aangeraden de leiderschapsstijl te verbeteren en werk te maken van de aanpak van discriminatie.