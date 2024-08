Priske is niet bang voor teleurgestelde Gimenez: 'Santi is volledig gemotiveerd'

"In veel aspecten een normale week." Zo omschreef Feyenoord-trainer Brian Priske de voorbije dagen in Rotterdam. De Deen heeft er geen last van dat er aan zijn spelers wordt getrokken, waarbij het met name onrustig is rond spits Santiago Gimenez. "Santi is volledig gemotiveerd om voor ons te spelen."

Verwacht dat spelers hun werk doen

"Natuurlijk is het een onzekere en uitdagende periode", vervolgde Priske vrijdag op de wekelijkse persconferentie. "Ik focus me op de spelers die hier nu zijn en probeer daar het beste uit te halen. Ik heb het gevoel dat iedereen die hier is zich betrokken en professioneel opstelt."