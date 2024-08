3x3 Basketballers beginnen EK in Oostenrijk met klinkende overwinning op Azerbeidjan

De Nederlandse 3x3-basketballers hebben hun eerste EK-wedstrijd met 21-9 gewonnen van Azerbeidzjan in Wenen. Achttien dagen nadat de basketballers sportgeschiedenis schreven met een gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs.

Julian Jaring vervangt Dimeo van der Horst op het EK, hij had nog niet genoeg meegetraind na zijn bruiloft in Litouwen. Worthy de Jong, Jan Driessen en Arvin Slagter zijn wel weer van de partij.

Slotstuk De Jong

De basketballers moesten in hun eerste wedstrijd even op gang komen. Azerbeidzjan nam een kleine voorsprong en leidde met 9-6. Daarna waren alle punten voor de Nederlanders en besliste De Jong de wedstrijd met een fraaie score.

Later vandaag, om 21.20 uur, is Oostenrijk de volgende tegenstander. De beste twee in de poule van drie gaan door naar de kwartfinales op zaterdag. Het vrouwenteam speelt om 15.50 ook hun openingswedstijd tegen Letland.