Trump legt zich niet neer bij overwinning Biden, kondigt rechtszaak aan

"We weten allemaal waarom Joe Biden zich haast om zich ten onrechte voor te doen als de winnaar en waarom zijn 'bondgenoten in de media' hem zo proberen te helpen: ze willen niet dat de waarheid aan het licht komt", aldus Trump.

President Trump heeft gereageerd op het nieuws dat Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Hij zegt dat zijn team maandag naar de rechter stapt om de verkiezingsuitslag aan te vechten. "De verkiezingen zijn nog lang niet voorbij", staat in een schriftelijke verklaring.

Volgens Trump heeft Biden in geen enkele staat gewonnen. "Laat staan een van de omstreden staten waar verplichte hertellingen aankomen. Of staten waar ons team nog juridische ingrepen kan doen, die de uiteindelijke winnaar zouden kunnen bepalen." Trump verwijst bij die uitspraak naar de staat Pennsylvania, "waar onze waarnemers geen toegang kregen tot het telproces van de stemmen". "Wettig uitgebrachte stemmen bepalen wie de president is, niet de nieuwsmedia."

Komende maandag stapt Trumps team naar de rechter om "te zorgen dat de wet volledig wordt nageleefd en de rechtmatige winnaar op zijn plek terechtkomt".

Trump was aan het golfen toen bekend werd dat Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen: