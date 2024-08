Alleen Norris is sneller dan Verstappen in eerste training voor GP in Zandvoort

Max Verstappen heeft in de eerste training voor de Grand Prix van Nederland de tweede tijd neergezet, achter McLaren-coureur Lando Norris. In Zandvoort waaide en regende het in het eerste deel van de training, maar uiteindelijk klaarde het op.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Nederland stelde teams voor een duivels dilemma.

Stuur je de wagens de natte en winderige baan op, met het risico dat je coureurs na een paar rondes in de muur knallen? Of houd je ze binnen, met als gevolg dat je coureurs morgen minder voorbereid de kwalificatie in moeten?

Dat laatste bleken de teams toch echt te willen voorkomen. Nico Hülkenberg en Pierre Gasly gingen als eerste de baan op. Hülkenberg vloog haast onmiddellijk het grind in, Gasly vond de wind 'pretty wild'.

Ondertussen bleef Verstappen in de pits, in overleg met zijn engineers, met wie hij zijn auto perfect klaar wil maken voor de kwalificatie van morgen.