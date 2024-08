Verhoogd dreigingsniveau basis Geilenkirchen nog steeds van kracht

Op de Duitse vliegbasis in Geilenkirchen, vlak over de grens bij Brunssum, is er nog steeds sprake van een verhoogd dreigingsniveau. Gisteravond werd het niveau verhoogd, na een waarschuwing van buitenlandse diensten.

De Duitse nieuwssite Der Spiegel schrijft dat er inmiddels een 'all-clear' zou zijn gegeven, maar de basis ontkent dat. Het verhoogde dreigingsniveau blijft van kracht. "De situatie wordt voortdurend geëvalueerd. Ergens in de middag is er een grotere evaluatie, dan weten we hopelijk meer", aldus een woordvoerder.

'Geen drones overgevlogen'

De basis wil niets over zeggen over de specifieke aanleiding voor de extra veiligheidsmaatregelen. Gisteren werd bekend dat het Duitse OM een onderzoek begint naar spionagevluchten met drones boven kritische infrastructuur in Noord-Duitsland. Speculaties in Duitse media dat de situatie in Geilenkirchen mogelijk met dat soort drones bij de basis te maken had, doet de woordvoerder echter af als "absurd". Het luchtruim boven de basis wordt continu bewaakt. "Hier is niets overgevlogen."

Vanwege het verhoogde veiligheidsniveau was al het niet-noodzakelijke personeel van de vliegbasis naar huis gestuurd. Tegelijkertijd gingen de activiteiten op de basis, van waar doordeweeks twee tot drie AWACS-vliegtuigen opstijgen, gewoon door. Gisteren vertrokken twee vliegtuigen naar Turkije en ook enkele geplande vluchten naar Noorwegen gaan door.

Op de NAVO-basis werken zo'n 1600 mensen. Ongeveer de helft van hen zit nu thuis en werkt zoveel mogelijk op afstand. Er werken 34 Nederlandse militairen en verder zijn er onder het burgerpersoneel nog eens 150 tot 200 Nederlanders.

Veiligheidsniveau 'Charlie'

Het waarschuwingsniveau is verhoogd naar 'Charlie', het op één na hoogste niveau, wat formeel betekent dat er informatie is dat een terroristische actie in een of andere vorm waarschijnlijk wordt geacht. De woordvoerder van de basis spreekt van een voorzorgsmaatregel om het functioneren van de basis te waarborgen.

Vorige week werd het dreigingsniveau in Geilenkirchen ook al verhoogd nadat er op de militaire basis in het nabijgelegen Keulen een gat was gevonden in een hek waardoor potentiële indringers bij een drinkwatervoorziening konden komen. Het vermoeden ontstond dat het water mogelijk was besmet. De kazerne werd tijdelijk afgesloten. Uit tests bleek echter dat het drinkwater niet verontreinigd was. Op diezelfde dag was er bij de basis in Geilenkirchen een poging tot inbraak.

Op de vliegbasis zijn veertien AWACS-toestellen gestationeerd. AWACS staat voor Airborne Warning And Control System - een verkenningsvliegtuig met radarapparatuur.