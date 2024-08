Tientallen doden in India en Bangladesh door overstromingen

Bij overstromingen in het noordoosten van India en oosten van Bangladesh zijn ten minste dertig mensen omgekomen. Ook heeft het water veel schade aangericht.

Een lagedrukgebied heeft in de regio veel regen veroorzaakt. In veel delen van Bangladesh is de regen inmiddels voorbij en begint het water te zakken. Toch zal het nog dagen duren voordat de overstromingen zijn gestopt.

In de Indiase deelstaat Tripura zijn in de afgelopen 24 uur acht mensen omgekomen. Daarmee komt het dodental in India op negentien, zegt een functionaris van de rampenbestrijding tegen persbureau AP. In Bangladesh kwamen afgelopen 24 uur zeven mensen om door het natuurgeweld. Eerder werden er al vier doden gemeld.

Mensen waden door het hoge water: