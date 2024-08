Dubbel gevoel Norris bij herstart F1-seizoen: 'Hadden er nóg beter voor kunnen staan'

Norris is sinds dit seizoen niet langer de aanvoerder van een rijtje waaruit hij zijn naam graag wilde doorstrepen: coureurs met de meeste podiumplaatsen die nooit een race wisten te winnen. De Brit pakte eind mei de zege in Miami, een maand later nam hij de tweede plek in de WK-stand over van Charles Leclerc.

'Hoe dichter bij de top, hoe moeilijker'

McLaren is een constante uitdager van Red Bull Racing geworden, maar denk niet dat Norris alleen maar opgelucht is. Of dat hij van een last is verlost sinds zijn eerste GP-overwinning.

Norris: "Elke sporter weet: hoe dichter je bij de top komt, hoe moeilijker het wordt." Vandaar die kritische blik. "Er zijn genoeg dingen waar ik naar heb gekeken en waar ik aan moet werken", zegt Norris in Zandvoort bij de hervatting van het seizoen na de zomerstop.