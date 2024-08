Vier partijen om tafel bij formatie nieuwe regering Sint-Maarten

Vier partijen op Sint-Maarten hebben afgesproken met elkaar een regering te gaan. Ze hebben een intentieverklaring getekend om samen een coalitie te vormen. Drie van de partijen werken al samen in de huidige regering van premier Luc Mercelina.

Oud-premier Silveria Jacobs wordt met haar partij National Alliance buitengesloten van de regeringsvorming, ondanks dat ze met 2264 stemmen de verkiezingen won. De partij van Mercelina (URSM) kreeg 2230 stemmen.

In totaal zijn er bij de verkiezingen afgelopen maandag zeven partijen in het parlement gekozen. Omdat de coalitiepartijen samen negen van de vijftien zetels in het parlement hebben, kunnen ze een nieuwe regering gaan vormen.

Het is gebruikelijk op Sint-Maarten dat partijen uit eigen beweging kort na de verkiezingen een samenwerkingsakkoord tekenen.

Rommelige verkiezingen

Het was de tweede keer binnen een jaar dat de inwoners van Sint-Maarten naar de stembus mochten voor parlementsverkiezingen. Begin mei kreeg het eiland een nieuwe regering die met veel moeite tot stand was gekomen, maar zeventien dagen later was het kabinet al gevallen.

De verkiezingen kenden een tragische aanloop. In juli werd beginnend politicus Olivier Arrindell beschoten. Zijn vrouw kwam daarbij om het leven. De politicus en zijn dochter raakten gewond. Hij beweerde toen dat de aanslag politiek gemotiveerd was, maar volgens premier Mercelina waren daarvoor geen aanwijzingen.

Toch schroefde de premier de veiligheidsmaatregelen op en werden er Nederlandse en Curaçaose militairen ingezet om de politie te ondersteunen. Die maatregel werd al snel geschrapt, omdat wetgeving en steun van politieke partijen ontbrak.

De partij van Arrindell (OMC) heeft onvoldoende stemmen voor een zetel behaald en komt dus niet in het parlement.

De verwachting is dat de formatie niet lang duurt. Partijen zijn het ook al eens over wie welke ministerspost krijgt. De partijen hebben aangegeven dat ze snel willen werken aan een hervorming van het verkiezingsstelsel. Ook willen ze het lange proces om ministers te screenen inkorten. Na de vorige verkiezingen leidde de screening van twee ministers namelijk tot problemen, waardoor de formatie lang duurde.

Premier Mercelina heeft bij de ondertekening van de intentieverklaring de bevolking bedankt voor hun steun.