Leipzig neemt koppositie Bundesliga weer over; St. Juste schlemiel bij Mainz

RB Leipzig heeft de koppositie in de Bundesliga in ieder geval voor even weer overgenomen van Bayern München. In eigen huis won Leipzig met 3-0 van SC Freiburg.

Ibrahima Konate (intikker), Marcel Sabitzer (strafschop) en oud-PSV'er Angeliño (vrije trap) namen de doelpunten voor hun rekening. Justin Kluivert bekeek het duel vanaf de reservebank van de thuisploeg.

In afwachting van het topduel tussen Borussia Dortmund en Bayern München, later op zaterdag, staat Leipzig voorlopig weer even op de eerste plaats. Vorige week verloor de ploeg de koppositie na een 1-0 verlies tegen Borussia Mönchengladbach.

Ongelukkige St. Juste

Hekkensluiter FSV Mainz leek in eigen huis op een overwinning af te stevenen op Schalke 04. Daarmee zou de ploeg dan de laatste positie overdragen aan de tegenstander.

Lange tijd leek er niets aan de hand voor Mainz dat leidde met 2-1. Een eigen doelpunt van Jeremiah St. Juste, zo'n tien minuten voor tijd, bracht echter de 2-2 op het scorebord, waarmee de ranglijst onderin de Bundesliga uiteindelijk ongewijzigd blijft.

Voor Schalke blijft, ondanks het puntje, de misère voortduren. De Königsblauen hebben nu al 23 wedstrijden op rij niet weten te winnen.

Berlijn boven

Union Berlin deed goede zaken door Arminia Bielefeld op een 4-0 nederlaag te trakteren en daarmee naar de vierde plek te stijgen. Bij de Berlijnse ploeg pikte Sheraldo Becker een doelpunt mee. In het veld kwam hij bij Bielefeld Mike van der Hoorn en PSV-huurling Ritsu Doan tegen. Van der Hoorn kreeg in de tweede helft een gele kaart, Doan werd in de slotfase gewisseld.

De andere ploeg uit Berlijn, Hertha BSC, was bij FC Augsburg met 3-0 te sterk voor de thuisploeg. De laatste wedstrijd van de middag tussen VfB Stuttgart en Eintracht Frankfurt eindigde in 2-2.