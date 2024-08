Succescoach Haak terug als bondscoach sprintende baanrenners

Technisch directeur Wilbert Broekhuizen van de KNWU is blij met de rentree van Haak. "Hugo heeft zichzelf ontwikkeld als coach en is klaar om het baanprogramma verder uit te bouwen. Hij weet wat er nodig is om aan de absolute top te komen en te blijven. De focus lig allereerst op het WK in Kopenhagen in oktober. Daarna gaan we de verdere invulling voor de komende jaren vormgeven."