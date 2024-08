Schoof over telefoonverbod in ministerraad: 'Ook meest hardnekkige junks akkoord'

"Spionagedreiging is van alle tijden en dit was een volstrekt vanzelfsprekende maatregel". Dat zei premier Schoof vanochtend in een toelichting op het verbod voor bewindslieden om tijdens officiële bijeenkomsten van het kabinet telefoons en andere elektronica bij zich te hebben. Het AD berichtte er gisteren als eerste over. De spullen moeten in een aparte kluis worden gelegd.

Schoof benadrukte dat "elektronische devices" allemaal microfoons zijn en dat landen geïnteresseerd zijn in de besluitvorming van Nederland: "Dat wil je gewoon voorkomen, dus dit is een heel eenvoudige maatregel."

'Ik heb misschien iets meer ervaring'

Ook onder het vorige kabinet moesten telefoons soms worden ingeleverd, maar niet altijd. Op de vraag of daarmee dan risico's zijn genomen, antwoordde de premier dat toen een andere afweging is gemaakt en dat hij "misschien iets meer ervaring heeft met dat soort dingen". Schoof was eerder onder meer directeur van inlichtingendienst AIVD.

De premier zei dat hij het verbod al voor de zomer heeft ingevoerd, meteen na het aantreden van zijn kabinet en dat alle bewindslieden het er onmiddellijk mee eens waren: "Ik heb wel afgesproken dat ik met enige regelmaat een kleine pauze organiseer, zodat iedereen even naar zijn telefoon kan lopen, maar zelfs de meest hardnekkige junks vinden het eigenlijk wel prettig dat even die telefoon weg is."

Volgens Schoof is het ook bij belangrijke besprekingen in het bedrijfsleven beter om telefoons weg te leggen.

Dit zei Schoof net voor de ministerraad: