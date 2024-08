Zes doden bij brand in Servië, oververhitte e-scooter mogelijk oorzaak

In de Servische stad Novi Sad zijn zes mensen omgekomen bij een brand in een woning. Onder de slachtoffers zijn vier kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar. Er wordt aangenomen dat het om een gezin gaat.

De brand is inmiddels onder controle en de politie heeft onderzoek gedaan. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een elektrische scooter die aan het opladen was.

Rond drie uur vannacht brak de brand uit. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, waren de mensen in het huis al overleden, zegt een arts tegen de Servische omroep RTS. De lichamen zijn voor autopsie overgebracht naar een forensisch ziekenhuis.

Novi Sad ligt in het noorden van Servië, ongeveer 90 kilometer van de hoofdstad Belgrado. De woning waar de brand woedde staat in een ouder deel van de stad.