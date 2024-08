Akpom maakt hattrick na moeilijke periode: 'Was frustrerend, maar ik ben een positief mens'

"Mijn vasthoudendheid betaalt zich uit", stelde Ajacied Chuba Akpom tevreden vast na het uitduel met Jagiellonia Białystok in de play-offs van de Europa League. De Amsterdammers zegevierden glansrijk met 4-1 in Polen, mede dankzij een hattrick van de Brit. "Mijn beste wedstrijd in het Ajax-shirt."

Akpom kon wijzen op een fraaie oogst, maar het waren pas zijn eerste doelpunten dit seizoen. "Het was frustrerend, maar ik ben een positief mens", zei hij bij Ziggo Sport over de gemiste kansen in eerdere wedstrijden. "Ik blijf gaan en blijf het proberen. Het belangrijkste is de zege, maar winnen met een hattrick maakt dat dit een perfecte dag is."

De spits heeft lovende woorden over voor de nieuwe Ajax-coach Francesco Farioli. "Ik houd van spelen onder de nieuwe trainer. Ik waardeer de coach voor het vertrouwen. Ik geef altijd 100 procent. Soms lukt het, soms niet, maar ik doe altijd mijn best."