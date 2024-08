Zesde vulkaanuitbarsting op schiereiland IJsland sinds december

In IJsland is voor de zesde keer sinds december een vulkaan uitgebarsten. Iets na negenen in de avond begon een uitbarsting op het schiereiland Reykjanes, zo'n vijftig kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Reykjavik. Dit leidde tot een scheur van vier kilometer in de Sundhúnur-krater, waar rode lava uitstootte.

De vulkaanuitbarsting ontstond na meerdere zware aardbevingen. Volgens plaatselijke autoriteiten zijn de gevolgen van de uitbarsting beperkt tot een klein gebied en zijn ze niet gevaarlijk voor de bevolking. Wel zijn er wegen afgesloten in de omgeving.

In december barstte de vulkaan voor het eerst sinds 800 jaar weer uit en stroomde er lava richting het kleine vissersstadje Gridavik, huizen werden bedolven onder as. Het stadje is sinds de recente uitbarstingen praktisch onbewoonbaar. De regering heeft daarom het grootste deel van de woningen opgekocht.

Onderzoek wijst uit dat de nieuwe reeks uitbarstingen tientallen jaren kan aanhouden. Vanwege de aanhoudende uitbarstingen werd in maart de noodtoestand uitgeroepen op het schiereiland.

Geofysicus Magnús Tuma Guðmundsson vloog naar de plek van de uitbarsting en vertelde een IJslandse nieuwsorganisatie dat Grindavik nu niet in gevaar is. "We weten natuurlijk niet wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar waarschijnlijk heeft de uitbarsting zijn hoogtepunt bereikt en neemt deze net als de andere uitbarstingen af."

Populair gebied

Het schiereiland is populair onder toeristen en wandelaars. Toen het nieuws over de uitbarsting zich verspreidde, reden honderden sensatiezoekers naar uitkijkpunten in de omgeving om de uitbarsting te bekijken. Volgens persbureau AP dacht een toerist uit de Verenigde Staten "dat het gewoon het noorderlicht was. Dit is het coolste wat ik in mijn hele leven heb gezien."

Vaker vulkaanuitbarstingen

IJsland ligt op de Mid-Atlantische rug, de tektonische plaatgrens waar de Noord-Amerikaanse en Euraziatische platen uit elkaar bewegen. Vulkaanuitbarstingen komen daardoor vaak voor in IJsland. Een uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökull in 2010 leidde tot een grote verstoring van het internationale vliegverkeer omdat de vulkaan enorme hoeveelheden as en rook in de atmosfeer spuwde.