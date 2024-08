Wekdienst 23/8: Formule 1 van start in Zandvoort • Macron om tafel voor formatie

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Het Formule 1 weekend begint in Zandvoort. Gaat Max Verstappen na vier races weer als eerste eindigen? Zelf is de wereldkampioen met hele andere verwachtingen dan een jaar geleden naar Zandvoort afgereisd.

In Frankrijk begint president Macron met de eerste ronde gesprekken voor het vormen van een nieuwe regering. Macron spreekt alle partijleiders en fractievoorzitters.

Het marineschip Zr. Ms. Karel Doorman keert terug van de EU-operatie Aspides in de Rode Zee. Het schip heeft de afgelopen vier maanden bijgedragen aan de bescherming van internationale scheepvaart tegen de dreiging van Houthi-eenheden.

Wat heb je gemist?

De Democratische presidentskandidaat Kamala Harris heeft haar nominatie aanvaard op het partijcongres in Chicago. Ze deed dat in een toespraak die zo'n drie kwartier duurde. In die toespraak zette ze zichzelf neer als iemand uit de middenklasse. Ze vertelde over haar eigen jeugd in de middenklasse en kondigde ook een belastingkorting aan voor die groep, waar meer dan 100 miljoen Amerikanen toe behoren.

Harris zei verder dat ze een kandidaat wil zijn, "die mensen verenigt en luistert, met gezond verstand". En ze zette zich ook af tegen de Republikeinse tegenkandidaat Donald Trump. Een terugkeer van Trump naar het Witte Huis zou bijzonder serieuze gevolgen hebben, zei ze daarover.

Ander nieuws uit de nacht:

42 jaar na moord op IKON-journalisten in El Salvador komen verdachten voor rechter: de slachtoffers zijn vier Nederlandse journalisten die in 1982 in El Savador waren voor een tv-reportage ten tijde van de burgeroorlog in het land. Daar werden ze door militairen van het regeringsleger opgewacht en doodgeschoten. De voormalig minister van Defensie en twee legerofficieren moeten voor de rechter verschijnen.

Veiligheidsniveau op NAVO-basis in Geilenkirchen opnieuw verhoogd: Op de NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen, net over de grens bij het Limburgse Brunssum, is het veiligheidsniveau verhoogd. De basis zegt informatie te hebben over een mogelijke dreiging, al wordt niet verteld wat die inhoudt.

Zeven doden bij hotelbrand in Zuid-Korea: De brand brak aan het begin van de avond uit in een kamer op de achtste verdieping van het hotel in Bucheon, iets ten westen van de hoofdstad Seoul. De autoriteiten onderzoeken nog waardoor het vuur is ontstaan.

En dan nog even dit:

De budgetten voor grote games overstijgen inmiddels die van Hollywoodfilms. Daardoor is er ook ruimte om de muziek door professionele musici te laten inspelen, soms zelfs door complete orkesten en koren. Het Concertgebouw in Amsterdam zet de muziek in de spotlights.