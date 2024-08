Hoe race je door de Zandvoortse rukwinden? 'Met die windstoten eindig je zo in de muur'

Zo hard als het vanmiddag zou kunnen gaan waaien, maakte Norris in de F1 nooit mee. "Windstoten tot 70 of 80 kilometer per uur heb ik nog nooit ervaren. Het kan best gevaarlijk zijn. Als je de snellere bochten van dit circuit neemt met die windsnelheden, kun je als coureur niks meer doen. Met die windstoten eindig je zo in de muur of in het grind."

"Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten, maar dat je de wind op televisie niet kunt zien, betekent niet dat het er niet is. Het heeft veel gevolgen voor ons, het zal uitdagend worden. Ook als je zelf geen foutje maakt, kun je in de muur belanden. Je moet erop anticiperen, ook al weet je nooit precies wat de wind gaat doen."

Compromissen maken

Anticiperen: dat klinkt nog betrekkelijk eenvoudig. Maar ook dat is niet altijd genoeg, vertelt voormalig F1-coureur Johnny Herbert uit. De Brit werkt dit weekend in Zandvoort als steward en houdt op donderdag de weerberichten al goed in de gaten.

"Het gaat niet alleen om hoe je rijdt, maar ook om hoe gevoelig je auto voor de wind is", legt hij uit. "Tot hoever komt de wind onder de wagen, hoe hard raakt een zijwind de achtervleugel?"

"Veel topcoureurs willen bochten scherp aansnijden. Iemand als Max Verstappen zoekt daarin naar perfectie, maar in de wind bestaat perfectie bijna niet. Je moet compromissen maken, kijken waar je wat tijd kunt winnen en balans zoeken."