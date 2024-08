Harris wil president zijn 'die mensen verenigt en luistert, met gezond verstand'

Gerechtigheid

De Democrate uit Californië vertelde over haar jeugd, waarin ze veel van haar moeder heeft geleerd, bijvoorbeeld dat ze "dingen nooit halfslachtig moet doen". Ze haalde een vriendin aan, Wanda, die haar op school verteld had dat ze seksueel misbruikt werd door haar stiefvader. "Dat was een van de redenen dat ik aanklager ben geworden, om mensen zoals Wanda te beschermen. Iedereen heeft recht op veiligheid, waardigheid en gerechtigheid."

Op de strijd om gerechtigheid kwam Harris vaker terug, door te tonen wat ze als aanklager heeft proberen te bereiken. "Als aanklager in Californië nam ik het op tegen de grote banken. Ik heb gestreden voor arbeiders die hun lonen niet uitbetaald zagen worden. En ik heb gevochten tegen de kartels die handelen in wapens, drugs en mensen. Ik zal altijd strijden voor het Amerikaanse volk. Van de rechtbank tot aan het Witte Huis, dat is mijn levenswerk."

'Trump serieuze bedreiging'

Daarmee zette ze zich ook af tegen haar Republikeinse rivaal Donald Trump, die ze ervan betichtte vooral op te komen voor "zijn miljardairsvrienden". Harris zei dat Trump in veel opzichten niet serieus is, maar dat zijn mogelijke terugkeer in het Witte Huis bijzonder serieuze gevolgen zou hebben.

De huidige vicepresident beloofde als president achter Oekraïne en de NAVO-bondgenoten te zullen staan. Ook zei ze dat de VS altijd het recht van Israël om zichzelf te verdedigen zal blijven steunen. Al zei ze wel dat het leed in de Gazastrook hartverscheurend is en dat er wat haar en president Biden betreft zo snel mogelijk een staakt-het-vuren moet komen.

Harris noemde deze verkiezingen een kostbare kans om bitterheid, cynisme en verdeeldheid in het verleden te laten en naar de toekomst te kijken. "Niet als leden van een bepaalde partij of factie, maar als Amerikanen."