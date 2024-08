Zeven doden bij hotelbrand in Zuid-Korea

In Zuid-Korea zijn bij een brand in een hotel zeven mensen om het leven gekomen. Nog twaalf anderen raakten gewond van wie er drie zwaargewond in het ziekenhuis liggen.

De brand brak aan het begin van de avond uit in een kamer op de achtste verdieping van het hotel in Bucheon, iets ten westen van de hoofdstad Seoul. De autoriteiten onderzoeken nog hoe het vuur heeft kunnen ontstaan. Volgens de brandweer was er geen sprinklerinstallatie in het gebouw aanwezig. Bij de bouw van het gebouw in 2003 was dat niet verplicht.

De meeste slachtoffers waren gestikt door de rook. Onder de doden was ook een stel dat uit het raam was gesprongen en op een opblaasbaar matras wilde landen. Dat ging mis doordat het matras omsloeg, zegt de brandweer.

Ten tijde van de brand waren er 27 gasten in het hotel. Tientallen brandweerwagens en zo'n 160 brandweerlieden werden naar het hotel gestuurd.