Andrew Tate mag Roemeense cel verlaten, krijgt wel maand huisarrest

De Brits-Amerikaanse influencer Andrew Tate zit niet langer in de cel, maar wordt wel onder huisarrest geplaatst. Tate, omstreden vanwege zijn vrouwonvriendelijke denkbeelden, werd woensdag opgepakt door de Roemeense politie. Daarbij werden ook de huizen van Tate en zijn broers doorzocht.

Zij worden verdacht van seks met minderjarigen, mensenhandel, witwassen en het beïnvloeden van getuigen. Het zou om een aanvulling gaan op de al lopende aanklacht van verkrachting en mensenhandel, waarbij Tate en een van zijn broers nog in afwachting zijn van een rechtszaak.

Tate werd na zijn arrestatie 24 uur vastgehouden. De autoriteiten wilden hem nog eens 30 dagen in hechtenis houden, maar de rechter legde in plaats daarvan huisarrest op. Daar heeft hij toegang tot zijn X-account en reageert hij op de aanklachten. Net als eerder ontkent hij alle feiten en spreekt hij van een samenzwering tegen hem en zijn broers.

Uitlevering

Oud-kickbokser Tate, die al jaren in Roemenië woont, werd in december 2022 opgepakt en kreeg toen ook huisarrest. Daarna mocht hij zijn proces in vrijheid afwachten.

Het Verenigd Koninkrijk vroeg dit jaar om uitlevering. Daar loopt ook een zaak over seksueel geweld tegen de influencer. Roemenië heeft ingestemd met dat verzoek, maar Tate en zijn broer worden wel pas uitgeleverd na de rechtszaak in dat land. Het is nog onduidelijk wanneer die zal plaatsvinden.

Vrouwenhaat

Andrew Tate werd bij het grote publiek bekend toen video's waarin hij vrouwonvriendelijke uitspraken deed viraal gingen op sociale media. Miljoenen mensen zagen de filmpjes waarin hij onder meer zei dat hij een vrouwenhater was en vrouwen "eigendom van de man zijn". Ook zei hij "dat deels je eigen verantwoordelijkheid is als je jezelf in een positie brengt om verkracht te worden".

Zijn accounts op Instagram, Facebook, TikTok en YouTube werden geblokkeerd. Op X is hij nog wel actief, hij heeft daar 9,9 miljoen volgers. Onder veel mannen werd hij erg populair, mede door zijn motiverende video's over succesvol worden, waarin zijn idee van mannelijkheid ook een grote rol speelt.

Andrew Tate was ook een van de influencers die voor de extreemrechtse rellen in het Britse Southport tegen vluchtelingen en moslims op X met zijn miljoenen volgers onjuiste informatie deelde. Hij schreef dat 'een ongedocumenteerde migrant, die gearriveerd was in een bootje' de drie meisjes had doodgestoken. Achteraf gaf hij toe dat hij het mis had.