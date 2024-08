42 jaar na moord op IKON-journalisten in El Salvador komen verdachten voor rechter

In El Salvador komt er 42 jaar na de moord op vier Nederlandse journalisten een rechtszaak. De voormalig minister van Defensie en twee legerofficieren moeten voor de rechter verschijnen. De Salvadoraanse Vereniging voor Mensenrechten Asdehu spreekt van een "historische mijlpaal in de strijd om gerechtigheid voor de slachtoffers en hun families".

In El Salvador woedde tussen 1980 en 1992 een bloedige burgeroorlog tussen een door de VS gesteunde rechtse regering en linkse guerrillagroepen. De journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag van de voormalige omroep IKON waren in 1982 in het land voor een televisiereportage. Toen ze op 17 maart in guerrillagebied probeerden te komen, werden ze door militairen van het regeringsleger opgewacht en doodgeschoten.

Jarenlange strijd

De moorden leidden tot grote verontwaardiging in Nederland. Tientallen jaren is geprobeerd de daders voor de rechter te brengen, maar de pogingen hadden geen resultaat. Een waarheidscommissie concludeerde in 1993 dat kolonel Mario Reyes Mena verantwoordelijk was voor het plannen van de hinderlaag. Hij werd nooit aangeklaagd, tot nu.

Ook oud-minister van Defensie Guillermo Garcia en oud-directeur Francisco Antonio Morán van een speciale politiedienst worden vervolgd. Zij werden twee jaar geleden gearresteerd. Zij worden verdacht van het geven van de opdracht die leidde tot de hinderlaag en de daaropvolgende dood van de vier journalisten.

Twee andere verdachten in de zaak zijn al overleden.