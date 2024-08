Ajax heeft groepsfase Europa League voor het grijpen na ruime zege in Polen

Enfin, terug naar Jagiellonia-Ajax, waar de Ajacieden de wedstrijd volledig controleerden en ook vrijwel direct langszij kwamen. Dankzij een knap schot van Akpom, na een prachtige steekpass van uitblinker Berghuis. Godts zorgde na een halfuur voor de 2-1 na een voorzet van Devyne Rensch.

Eerste doelpunt Godts

Het was voor de Belg pas zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau. Maar Godts liet zien waarom hij en niet Bergwijn of Traoré langs de linkerflank mocht denderen. Niet alles lukte, maar hij toonde zich gretig door steeds zijn tegenstander op te zoeken of te azen op een voorzet.

Even leek het erop dat Ajax ondanks het grote aantal kansen de score niet meer zou uitbreiden. Maar Akpom maakte dan toch nog de belangrijke 3-1, door snel te reageren op een afgeslagen schot van Taylor. Even later maakte de Engelse spits ook nog de 4-1 uit een strafschop. Godts miste vervolgens nog een penalty.

Komend weekeinde heeft Ajax vrijaf. De KNVB heeft het duel met Fortuna Sittard verplaatst, zodat de Amsterdammers fris en fruitig het tweede duel met Jagiellonia aan kunnen vangen, volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena. Zo hoeft Farioli voorlopig in elk geval niet weer een volledig omgegooide basiself uit zijn hoge hoed te toveren.