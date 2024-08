Hooggerechtshof Venezuela bekrachtigt omstreden verkiezingsoverwinning Maduro

Het hooggerechtshof in Venezuela heeft de omstreden verkiezingsoverwinning van president Maduro bekrachtigd. Als een verrassing komt dat niet: het hof bestaat voor een groot deel uit Maduro-getrouwen die vrijwel nooit tegen beslissingen van de president ingaan.

Na de verkiezingen van 28 juli riep de kiescommissie Maduro als winnaar uit. De commissie is echter op de hand van Maduro en gedetailleerde resultaten per stembureau zijn nog altijd niet gedeeld. Dat komt volgens de kiesraad door een cyberaanval, maar daarvoor is weinig bewijs geleverd. Ook werden nauwelijks onafhankelijke waarnemers bij de stembussen toegelaten.

Aan kop

In peilingen voor de verkiezingen ging oppositiekandidaat Edmundo González ruim aan kop. Volgens de oppositie heeft hij de verkiezing met 67 procent van de stemmen gewonnen. De Verenigde Staten en verschillende Latijns-Amerikaanse landen erkennen die claim en beschouwen González als de nieuwe president.

De Europese Unie en de Organisatie van Amerikaanse Staten zeggen eveneens twijfels te hebben bij de overwinning van Maduro. Rusland, bondgenoot van Maduro, erkent de officiële verkiezingsuitslag wel.

Onderzoek

Naast de bekrachtiging van de verkiezingsuitslag heeft het hooggerechtshof het Openbaar Ministerie gevraagd onderzoek te doen naar vervalsing van openbare documenten. Volgens Maduro en zijn partij heeft de oppositie valse verkiezingsresultaten gedeeld.

Sinds de verkiezingen gaan aanhangers van González de straat op. Daarbij treedt de oproerpolitie hard op. Zeker 23 mensen zijn gedood en volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal zijn sinds 29 juli ruim 1500 mensen gearresteerd.